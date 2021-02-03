В Украине снова начала дорожать еда. Буквально за последние пару недель в отечественных магазинах подорожали овощи, фрукты, яйца. Готовятся переписывать ценники отечественные хлебопеки - хлеб в ближайшее время подорожает на 10-15%, а сдоба - на 25%.

И это при том, что начало года для продуктовой розницы всегда более-менее "спокойное" - после предпраздничного декабря, когда ценники на продукты взлетают, в январе даже возможно удешевление еды.

Да и, казалось бы, куда уже дальше дорожать, если, к примеру, всего за месяц - с ноября по декабрь 2020 года - яйца взлетели в цене на 16%, сахар - на 6%, подсолнечное масло - почти на 5%. Если сравнивать декабрь 2020-го с декабрем 2019-го, то там подорожание вообще измеряется двухзначной динамикой. К примеру, яйца стали дороже на треть, подсолнечное масло - почти на 22%, фрукты - на 12,9%, сахар и вовсе - на 47%.

Но, как оказалось, аппетиты продавцов только растут.

"Страна" разбиралась, почему в Украине дорожают продукты питания и что будет с ценами дальше.

Январские наценки

По данным Госстата, в целом в декабре прошлого года цены на еду и безалкогольные напитки, по сравнению с ноябрем 2020 года, выросли на 1,7%, а, если сравнивать с декабрем 2019-го, - на 4,9%.

То есть под конец прошлого года продуктовая инфляция начала разгоняться.

Больше всего подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 9,7%, по сравнению с декабрем позапрошлого года и на 1,2% за месяц), яйца (на 30% и 16% соответственно), подсолнечное масло (на 21,7% и на 4,7% за год и месяц соответственно), сахар (на 47% и 6%).

Из продуктовых категорий, которые за прошлый год подешевели, можно отметить разве что овощи (на 16,6%), мясо и мясные изделия (на 0,1%)

Официальных данных за январь 2021 года пока нет. Но уже понятно - продуктовые ценники продолжают расти.

По данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 29 января этого года повысились цены у производителей продуктов питания: на свинину - на 1%, по сравнению с декабрем 2020 (это при том, что за весь прошлый год свинина подорожала всего на 2%), на молоко - на 1%, на яйца - на 8%, сливочное масло, ячневую и гороховую крупу - на 2%, кукурузную и пшенную крупу - на 1%.

Сахар за январь подорожал еще на 2% (из них на 1% - за последнюю неделю), подсолнечное масло, капуста и лук - на 3%, картофель - на 4%, свекла - на 11%.

Эти продукты с более высокими ценниками уже поступают в розницу, где продавцы приклеивают к ним еще и свои наценки То есть рост цен продолжится также в феврале. В итоге, казалось бы, "копеечные" наценки заметно бьют по кошелькам украинцев.

Почему дорожает еда

Эксперты говорят: многие продукты дорожают по объективным причинам.

Так, цены на хлеб и подсолнечные масло, по словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, растут из-за мировых котировок. Так как Украина является крупным экспортером зерна и масла, цены на внутреннем рынке у нас зависят от тенденций рынка внешнего, а общий мировой тренд на сегодняшний день - повышательный. Кроме того, в прошлом году хлебопеки не решились поднять ценники на полную, и начали переписывать их постепенно. Поэтому, по словам Дорошенко, в этом году хлеб подорожает еще на 10-15%. Плюс растут цены на газ, электричество, логистику, увеличились минимальные зарплаты, что повысило расходы пекарей и себестоимость производства.

Яйца также продолжают расти в цене- плюс 8% за месяц и 4% - только за последнюю неделю января.

"Страна" уже писала о положении в этом сегменте.

По словам аналитика Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ситуация на рынке яиц - достаточно сложная. В прошлом году на нескольких предприятиях в Винницкой области были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, из-за чего Европа закрыла экспорт наших яиц. Так как на внутреннем рынке возник переизбыток продукции, цены начали падать, причем в итоге они скатились ниже себестоимости и начали восстанавливаться только к осени 2020 года. Перспектива на текущий год - резкий рост цены. "Себестоимость производства яиц выросла с порядка 1,8 гривен до 2,4 гривен за штуку. Причина - подорожание комбикормов из-за роста цен на кукурузу. Также подорожал газ, выросли зарплаты. Только эти надбавки взвинтят ценник в этом году до 35-40 гривен за десяток яиц. А если включиться еще и фактор передела рынка, цена может быть выше", — пояснил Пендзин.

Также мы писали, что из-за того, что НАБУ продолжает прессовать "Укрлэндфарминг", компания закрыла несколько птицефабрик, что не лучшим образом сказалось на конкурентной среде и предложении продукции.

Неоднозначная ситуация на плодоовощном рынке.

Как рассказал нам руководитель проекта "АПК: овощи и фрукты" Александр Хорев, самая стабильная ситуация сейчас - в сегменте тепличных овощей. Ценники, по сравнению с прошлым годом, практически не изменились. Но есть нюанс - его практически полностью контролируют турецкие импортеры. Отечественной тепличной продукции на рынке очень мало - этот бизнес фактически "умер" из-за дорогих энергоресурсов (прежде всего газа). То есть ценники на тепличные огурцы и томаты в наших магазинах сейчас зависят скорее от курса доллара, чем от урожая.

Что касается овощей отечественных, то тут - полная ценовая вакханалия.

В январе на гривну за килограмм подорожала капуста - из-за снижения предложения на волне морозов. Правда, она все равно остается дешевой - 3-4 гривны за килограмм. Но продавцы гонят ценники вверх и мечтают продавать капусту по 15-16 гривен. Удастся ли им хорошо заработать на белокочанной - станет ясно в марте-апреле, когда можно будет оценить зимние потери в хранилищах, - говорит Хорев.

На 11% подорожала свекла (до 5 гривен за килограмм). Тут также сработал фактор ограниченного предложения. В прошлом году урожай свеклы снизился на 7%, а это почти 50 тысяч тонн. К весне отечественная свекла может еще больше подорожать, а то и вовсе исчезнет из продажи, так как ее запасы тают на глазах. Но максимальные ценники вряд ли вырасту выше 8 гривен. "8 гривен - и тут уже будет польская свекла, которая собьет ценники нашим фермерам", - пояснил Хорев.

По картофелю также идет подорожание - за месяц на 4-5%. Сейчас наши фермеры продают его по 8,5 гривен за килограмм. Как говорит Александр Хорев, есть попытки разогнать ценник до 9 гривен.

И снова - вмешались импортеры. Картофель к нам активно завозят из Беларуси, Польши и даже Прибалтики. "Поляки на границе предлагают картофель по 7,5 гривен за килограмм. У них большой переизбыток, так как из-за ковидных ограничений не работал общепит, и остались излишки продукции, которые они сейчас пытаются пристроить на нашем рынке. Причем поляки работают на минимальной марже и готовы давать скидки, чтобы все распродать. Чего не скажешь о наших фермерах, которые, наоборот, ждут более высоких цен", — рассказал нам Хорев.

С яблоками ситуация еще сложнее. В прошлом году урожай был ниже ожидаемого, а качество оказалось посредственными. Поэтому уже буквально с осени яблоки начали дорожать. И этот процесс продолжается. "Даже некачественные яблоки, так называемый "мусор", выросли в цене с 7 до 8 гривен за килограмм. Дорожают также качественные плоды - они уже стоят 18 гривен и больше. Причем часть урожая законтрактована на экспорт, и эта продукция в нашу розницу не пойдет. Поэтому к маю - июню мы можем увидеть в супермаркетах украинские яблоки по 2 доллара за килограмм", — отмечает Хорев.

То есть аппетиты у наших фермеров и продавцов зашкаливают, и ценники растут сравнительно невысокими темпами только в тех сегментах, где высокая конкуренция с импортом. А там, где ее нет (по яйцам, сахару, хлебу, яблокам), - цены быстро растут.

С повышением минималки до 6 тысяч гривен, перерасчетом пенсий и соцвыплат этот процесс только усилится. Ведь основная часть этих денег пойдет на коммуналку и в продуктовую розницу.