В Дубае (ОАЭ), где разбился пилот реактивного ранца, правительство вводит новые запреты в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом сообщает местная газета Khaleej Times.

В частности, бары и пабы Дубая будут закрыты до конца февраля, помимо этого вводятся и другие карантинные ограничения.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации и большим числом нарушений бары и пабы Дубая будут закрыты как минимум до 28 февраля. В свою очередь рестораны и кафе будут закрываться в час ночи, отныне в них запрещены развлекательные мероприятия.

В ресторанах за один стол не допустят более 7 человек, в кафе только четырех посетителей смогут посадить вместе. В тоже время столы расставят не ближе чем на 3 метра друг от друга.

Также в Дубае снизят максимальное число постояльцев гостиниц, посетителей бассейнов и пляжей при отелях, а также торговых центров - до 70% от общей вместимости.

Закрытые помещения по типу кинотеатров, достопримечательностей и спортивных объектов можно будет заполнять посетителями не более чем на половину.

В Дубае будет в целом усилен контроль за соблюдением мер предосторожности. О нарушителях просят сообщать в полицию.

Отметим, что ранее в Дубае также ужесточили требования к тестам ПЦР, которые туристы обязаны предъявить по прибытии: теперь сделать тест нужно за 72 часа до поездки вместо 96.

С начала пандемии в ОАЭ зарегистрировано 306 тысяч случаев коронавируса, скончалось 859 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Греция ужесточает карантинные ограничения. Также введен комендантский час, который можно будет нарушать только в исключительных случаях.

Напомним, что Австрия и Дания вводят новые ограничения на въезд из-за коронавируса.