Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения обрушили экономику Еврозоны на 6,8 процента по итогам прошлого года. Это стало следствием локдаунов, ужесточения социальных ограничений и усложнением ситуации в сфере здравоохранения. Об этом сообщило Европейское статистическое управление, передает CNBC.

Ситуацию с Covid-19 в Европе также усугубляет неравномерное распространения вакцин увеличение количество заражений новым штаммом вируса.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост Германии в последнем квартале 2020 года составил 0,1%. В Испании темпы роста ВВП за тот же период составили 0,4%, в то время как Франция сократилась на 1,3%. Цифры превзошли ожидания аналитиков и свидетельствуют о том, что некоторые компании научились как можно лучше справляться с ограничениями.

"Поскольку для контроля вируса по-прежнему необходимы строгие меры сдерживания, а программы вакцинации продвигаются медленно, активность в регионе в течение некоторого времени будет оставаться очень низкой", - заявили аналитики Capital Economics.

Напомним, в 2020 году экономика США рухнула на рекордный со времен Второй мировой войны уровень.

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