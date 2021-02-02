Во вторник, 2 февраля, в американском штате Флорида, при попытке провести обыск в доме по делу об эксплуатации детей, был застрелен как минимум один агент ФБР, другие ранены. Стрелок, подозреваемый в производстве детской порнографии, который забаррикадировался в доме, возможно также застрелился.

Об этом пишет Мiami Нerald со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах.

По словам одного из источников, мужчина застрелился после того, как забаррикадировался в доме. Был застрелен как минимум один агент ФБР, но официального подтверждения стрельбы и точной информации о количеств жертв пока нет.

Инцидент произошел около шести утра по местному времени, агенты ФБР вели расследование дела о детской порнографии. Полиция прибыла, чтобы провести обыск в доме подозреваемого в производстве порнографии, изъять компьютер и другие доказательства.

Напомним, в 2017 году в Бразилии Бразилии разоблачили крупнейшую сеть по производству детской порнографии, задержаны были более 100 человек.

Также сообщалось, что под Винницей австриец с женой три года снимали детское порно под прикрытием модельного агентства.