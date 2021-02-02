В США автопроизводители поддержали инициативу администрации президента Джо Байдена по достижению нулевых выбросов выхлопных газов в атмосферу и по переходу на электромобили.

Об этом говорится в заявлении Союза за инновации в автомобильной индустрии.

В частности, союз объединяет автопроизводителей, которые поставляют на американский рынок 99% автомобилей и легких грузовиков.

"Американская автоиндустрия согласна с целями администрации Байдена в достижении того, чтобы транспорт был с нулевыми выбросами углекислого газа, и в ускоренном переходе к машинам на электрической тяге, а также готова работать с администрацией по пересмотренной национальной программе, которая включает Калифорнию, создает набор унифицированных общих требований ко всем автопроизводителям и обеспечивает ровное конкурентное поле для работы", - говорится в сообщении Союза.

От имени ведущих автопроизводителей союз высказался за отказ от озвученной ранее поддержки действий администрации Дональда Трампа, запретившей Калифорнии и еще 13 штатам, а также столичному округу Колумбия устанавливать собственные жесткие нормы регулирования выбросов.

Тогда власти высказали мнение, что ограничения выхлопов делают автомобили более дорогими и мешают потребителям покупать более новые и безопасные, но не такие эффективные с точки зрения выхлопов автомобили.

В тот момент инициативу администрации поддержали General Motors, Toyota, Fiat Chrysler, Hyundai, Mazda, Nissan и Kia. Ряд компаний, которые к тому моменту заключили прямые соглашения с властями штата Калифорния, не присоединились к этому. В их числе Ford, Honda, BMW и Volkswagen.

Отметим, что наличие в Калифорнии собственных стандартов де-факто делает их обязательными для производителей автомобилей, которые не могут себе позволить производить различные по выбросам модели для различных штатов США. По мнению Трампа, его противодействие этому должно было спасти от банкротства автопроизводителей.

Впоследствии 23 штата, округ Колумбия, города Нью-Йорк и Лос-Анджелес оспорили решение администрации в суде. Компания General Motors после президентских выборов в ноябре 2020 года, когда СМИ уже спрогнозировали победу Байдена, отказался от поддержки политики Трампа в этом вопросе в отношении Калифорнии.

Нынешний президент США Джо Байден поставил своей целью переход к инновационным технологиям, в том числе производству электромобилей. Он также пообещал перевести весь государственный автопарк, это около 650 тысяч машин, на электрический автотранспорт американского производства.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада одобрила производство электромобилей в Украине. Согласно данным инициативам, до 31 декабря 2028 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлины оборудование и комплектующие, предназначенные для собственного производства электротранспорта.

Также напомним, что Китай показал электромобиль, который может проехать почти тысячу км без зарядки. Однако базовая версия с батареей ёмкостью 70 кВтч должна обеспечивать "только" более 500 км автономного пробега.