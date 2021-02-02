В одном из магазинов Житомира мужчина с ножом, угрожая продавцам расправой, украл шоколадку. Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 февраля, сообщает Патрульная полиция Житомирской области.

"Вчера, около 20 часов, инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой". Продавщица одного из магазинов Житомира сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил шоколадку", - говорится в сообщении.

Когда патрульные прибыли в магазин охранник указал на мужчину, у которого правоохранители во время поверхностной проверки обнаружили нож.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства дела.

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