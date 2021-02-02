Власти Амстердама решили решили закрыть окна и витрины борделей во всемирно известном квартале красных фонарей и перенести "эротический центр" подальше от центра города. Предложение мэра города Фемке Халсема, которая уже давно вынашивает этот план, поддержали большинство политических партий.

Об этом сообщает The Guardian.

Секс-работницам из района красных фонарей предложат переехать в специально построенный центр в другом месте Амстердама, местоположение которого еще предстоит определить.

"Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей. Туристы могут насладиться красотой и свободой города, но не любой ценой", - сказал Деннис Буткан из Голландской лейбористской партии.

Мэр Амстердама утверждала, что окна публичных домов должны быть закрыты, поскольку женщины, работающие в этом районе, стали туристической достопримечательностью, привлекая к себе как внимание, так и оскорбления.

Ранее "Страна" писала о том, что в Амстердаме запретили экскурсии по кварталу "красных фонарей".

Также мы сообщали, что Амстердам запретит продавать туристам легкие наркотики.