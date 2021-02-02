В США конгрессмен от демократов, которая является самой молодым конгрессменом в истории, Александрия Окасио-Кортез обвинила полицейского в изнасиловании во время штурма Капитолия 6 января.

Видео с рассказом о пережитом она обнародовала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах она рассказала о пережитых травмах во время мятежа в Капитолии в начале 2021 года, а также упомянула об изнасиловании.

"Я пережила сексуальное насилие. Об этом мало кто знает, даже мои близкие. Но рано или поздно все становится известно, особенно когда пережитые травмы накладываются друг на друга. В моей голове было много мыслей, но главная из них, что я умру", - говорит представительница демократов.

Также она рассказала, что за пару дней до мятежа ее предупредили о возможном нападении на нее и других конгрессменов.

Само изнасилование произошло в ванной ее офиса, где она пыталась укрыться от митингующих республиканцев, как вдруг она услышала стук в дверь и крики мужчины "Где она?".

"Я сразу поняла, что лучше было бы спрятаться в уборной, а не в ванной. Спустя мгновение я услышала крики мужчины, проникшего в мой офис. Он начал искать меня и мне стало страшно. Я поняла, что уже слишком поздно", - рассказывает Окасио-Кортез.

Сквозь слезы, которые не смогла сдержать конгрессмен, она продолжила, сообщив о мужчине, которого она смогла разглядеть в замочной скважине.

"Белый мужчина в балаклаве был одет как полицейский. Он продолжал кричать, а я старалась быть тише воды, затаив дыхание. Когда мужчина нашел меня, я увидела его свирепые глаза. И это произошло", - говорит конгрессмен.

Александрия Окасио-Кортез считает, что она изначально была мишенью для многих из-за своих кровей, а также возможностей в правительстве США. Видео вышло после многочисленных обвинений в сторону конгрессмена, которую попросили двигаться дальше после нападения в Капитолии, но она продолжала вспоминать прошлое.

"Люди, которые не только говорят нам забыть и двигаться дальше, но и извиниться - это те же мятежники, у них та же тактика", - добавила конгрессмен.

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Напомним, что "Страна" собрала информацию о самой молодой конгрессвумен Александрии Оказио-Кортес. 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортез победила ветерана Демократической партии Джо Кроули на праймериз внутри партии, а затем - республиканца Энтони Паппасом, получив кресло в палате представителей от 14-го округа Нью-Йорка.

Оказио-Кортес верит в бесплатное высшее образование, поддерживает программу медицинской страхования для малообеспеченных Obamacare, настаивает на ужесточении контроля за продажей оружия и призывает распустить иммиграционную полицию США.

Как сообщала "Страна", она является одной из пяти вероятных кандидатов от Демократической партии, которые могут претендовать на пост президента США в 2024 году.