Авторитетный медицинский журнал The Lancet во вторник, 2-го февраля, опубликовал промежуточный анализ результатов третьей (последней) фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В журнале отмечают, что провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование вакцины в 25 больницах и поликлиниках Москвы.

В ходе испытаний исследовалось три основных показателя: безопасность, иммуногенная и эпидемиологическая эффективность. Отмечается, что в период с 7 сентября по 24 ноября 2020 года 21 977 взрослых были случайным образом распределены в группу вакцинированных (n = 16 501) или группу плацебо (n = 5476). 19 866 человек получили две дозы вакцины или плацебо и были включены в анализ первичных результатов.

В результате установлена эпидемиологическая эффективность вакцины - 91,6%. В журнале отмечают, что испытуемые хорошо переносят введение препарата.

"Публикация в Lancet – это финальный этап всемирного профессионального признания. Теперь Верховной Раде, если есть желание не пустить на наш рынок Спутник, нужно принимать ещё один закон о запрете регистрации российской вакцине по полной регистрационной процедуре, включающую результаты 3-й фазы клинических исследований. Так как на прошлой неделе они приняли закон, которым запрещают регистрацию лишь по сокращённой экстренной процедуре регистрации", - прокомментировал "Стране" публикацию в журнале Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины и ДП Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов".

Тем временем, директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина будет действовать на протяжении более двух лет.

"У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более", - сказал Гинцбург.

Вместе с тем он добавил, что срок защиты от коронавируса еще будут исследовать.

Напомним, ранее разработчик российской вакцины против Covid-19 заявил, что ее эффективность превышает 95%.

Также мы рассказывали, что заявку на регистрацию "Спутника V" подали 25 стран, включая Украину.