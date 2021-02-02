В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности", - сказал Наталуха на брифинге в среду.

По его словам, только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского .

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - добавил Наталуха.

Сбор подписей прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Как говорят источники в оборонном комплексе, первопричина - конфликт с недавно назначенным директором "Укроборонпрома" Гусевым.

Последний не хочет делить полномочия по преобразованиям в оборонке с Урусским. А влияние Гусева при "дворе Зеленского" сейчас больше, чем у вице-премьера.

"Кроме того, говорят, что он сильно пьет. Была история про его дебош в Турции, другие моменты. Хотя на работе за руку его не ловили ещё. Если и пьёт, то по-тихому, с пластиковым стаканчиком, чтобы не слышали чоканья. Ну и в целом ничем не отметился. Уже полгода на новой должности, а и вспомнить нечего. Ни о гиперлупе ничего не заявлял, ни в пьяной драке не участвовал", - говорит источник.

Ранее "Страна" писала о том, что вице-премьер Уруский поддержал увольнение своего зама Немилостивого после скандала с пьяной ездой.

Также мы разбирались, кто такой Олег Уруский, который стал вице-премьером по ВПК.