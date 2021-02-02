На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
Сегодня, 2 февраля, на Донбассе в районе Торецкое умер военнослужащий Вооруженных сил Украины в результате выстрела снайпера противника.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в своем Telegram-канале.
В ТКГ заявили, что несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении.
"Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорят представители украинской делегации в ТКГ.
Были выражены соболезнования родным и близким погибшего бойца.
Ранее "Страна" сообщала, что украинский военный, раненый на Донбассе умер в больнице. Он получил пулевое ранение в голову в результате выстрела снайпера.
Также напомним, что на Донбассе снайпер застрелил 28-летнего морского пехотинца ВСУ. Военные выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.