Правительство США выступает за то, чтоб контракт между Россией и Украиной о транзите газа в страны Европейского союза был пересмотрен. В частности, это может стать одним из условий отмены санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на слова источника, близкого к переговорам.

Так, какие именно пункты контракта должны быть пересмотрены источник не уточняет. Но сообщает, что по словам официального представителя США правительство призывает пересмотреть соглашение о регулировке транзита российского через украинскую систему для транспортировке газа.

Отметим, что срок действия нового транзитного договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года. Минимальный объем транзита в первый год (речь про 2020-й - Ред.) - на уровне 65 млрд кубометров газа, в последующие 4 года - 40 млрд кубометров.

Кроме того, Украина и Россия, согласно договору, больше не имеют взаимных претензий, а с российских активов за рубежом сняли аресты, которые были наложены по искам Украины.

Ранее это же СМИ писало, что Вашингтон предложил правительству Германии снять американские санкции по строительству газопровода "Северный поток-2" при условии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины.

Напомним, новый президент США Джо Байден считает проект газопровода "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.