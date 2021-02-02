Во вторник, 2 февраля, в гипермаркете "Эпицентр", который находится в Первомайске Николаевской области, возник мощный пожар. Очевидцы засняли на камеру момент возгорания в торговом зале.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах запечатлено начало пожара в торговом центре. Также на видео попал сотрудник "Эпицентра", который отодвигал технику от огня, и подозреваемый в поджоге, ранее уже задержанного правоохранителями. Последний ходил по торговому залу с топором в руках.

Напомним, возгорание в супермаркете возникло во вторник в 12:58. Администрация торговой сети "Эпицентр" заявила, что причиной пожара стал умышленный поджог. В свою очередь полиция рассматривает версию о заказе этого поджога.

По данным мэра Первомайска, подозреваемого в поджоге мужчину задержала полиция, однако он успел ранить топором охранника, после чего последнего госпитализировали в больницу.

К 14:20 вторника, 2 февраля, спасателям удалось локализовать пожар в здании "Эпицентра". Там горело уже четыре тысячи квадратных метров.