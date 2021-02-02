Сегодня, 2 февраля, Московский городской суд рассмотрел ходатайство об изменении оппозиционеру Алексею Навальному меры пресечения с условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Об этом сообщает корреспондент "Страны", присутствовавший на заседании.

В ходе заседания было вынесено решение изменить оппозиционеру меру пресечения на реальный срок. Алексей Навальный приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года.

С учетом того, что он был почти год под домашним арестом (c 28 февраля до 30 декабря 2014-го), Навальный должен выйти на свободу ориентировочно в конце лета 2023-го. Как раз накануне президентских выборов. Они по плану пройдут в марте 2024 года.

Ранее "Страна" сообщала, что за час до заседания по делу Навального Московский горсуд оцепили ОМОН и автозаки. У проходящих мимо оцепления то и дело проверяют документы.

Также напомним, что Алексея Навального задержали сразу же, как только он вернулся в Россию 17 января. Уже 18 января суд отправил его в СИЗО.

"Страна" подробно писала о деле Навального в своем обновляемом материале.