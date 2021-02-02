После заявления ГБР об объявлении Виктору Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года экс-президент обратился в Офис генпрокурора и Госбюро расследований с просьбой направить своих сотрудников по месту его пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"После распространения на прошлой неделе Государственным бюро расследований в СМИ новой "порции" неправдивой информации о якобы вручении четвертому президенту Украины Виктору Януковичу нового подозрения в государственной измене, он снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище", - сообщал Виталий Сердюк.

Также он сообщил, что место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины. Адрес подтвержден в том числе и Генеральной прокуратурой РФ.

"Однако, прокуратура уже на протяжении 7 лет с момента трагических событий на Майдане, не только игнорирует приглашения Виктора Януковича, но и в целом не занимается должным образом расследований преступлений того периода", - написал адовкат.

По его словам в это время раз в несколько лет дублируются одни и те же ходатайства. Сердюк заявил о покрывательстве виновных в трагедии и сокрытии с этой целью многочисленных доказательств их вины.

"И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года", - заявил адвокат.

Напомним, ранее адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения.

Также мы писали о том, что в январе Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказал в заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции "Межигорье".