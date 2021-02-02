В среду, 3 февраля, юго-западный ветер принесет в Украину значительное потепление, а в Киев - мокрый снег и дождь. Но в пятницу снова вернется морозный воздух.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facenook.

Согласно ее прогнозу, в среду потеплеет не только в восточных и юго-восточных областях Украины, где и так уже довольно теплая погода, а и по всей стране. Средняя температура воздуха днем будет +3+9 градусов, а в Запорожье потеплеет до +12.

В западных и северных регионах страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в Карпатах возможен снег. В остальных регионах значительных осадков синоптики не прогнозируют.

В Киеве температура днем будет о+2 градуса, местами небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.

"Потепление будет способствовать таянию снега и льда, на дорогах и тротуарах будет некомфортно и даже опасно, осторожно. Повышение температуры воздуха также заставлять съезжать снежные массивы с крыш домов и деревьев, смотрите, где паркуете автомобиль", - предупредила синоптик.

В четверг, 4 февраля, в Украину придет циклон, который принесет с собой дожди, а уже в пятницу в страну снова начнет возвращаться морозный воздух.

Ранее "Страна" рассказывала, какая погода Киев, Одессу, Харьков и Львов в течение февраля.

Также сообщалось, что на дорогах Украины со снегом сражаются более тысячи единиц техники и 1 300 рабочих.