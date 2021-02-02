В Перу адвокат Эктор Паредес Роблес был пойман на занятии сексом во время онлайн-слушания в суде. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, перуанский адвокат разделся и сел на стул, а обнаженная брюнетка, предположительно клиентка, забралась ему на колени.

Помощница попыталась предупредить адвоката, что его действия транслируются в прямом эфире, но безрезультатно.

"Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне", - сказал судья Джон Торрес, присутствующий на онлайн-заседании.

Он вызвал полицейского, чтобы тот вмешался в ситуацию. После инцидента адвокату запретили участвовать в заседаниях суда.

В данный момент адвокат, который был замешан в интиме, столкнется с двумя отдельными расследованиями: одно - государственной прокуратурой, а другое - его местной коллегией адвокатов.

"Работница суда подтвердила, что камера принадлежала Паредесу Роблесу. Затем судья дал указание Государственной прокуратуре начать расследование", - сообщили в материале.

После произошедшего адвокату запретили больше участвовать в продолжающемся деле о торговле землей, мошенничестве и вымогательстве.



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