В Перу адвокат занялся сексом в ходе онлайн-заседания суда
В Перу адвокат Эктор Паредес Роблес был пойман на занятии сексом во время онлайн-слушания в суде. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания.
Об этом сообщает Daily Mail.
В частности, перуанский адвокат разделся и сел на стул, а обнаженная брюнетка, предположительно клиентка, забралась ему на колени.
Помощница попыталась предупредить адвоката, что его действия транслируются в прямом эфире, но безрезультатно.
"Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне", - сказал судья Джон Торрес, присутствующий на онлайн-заседании.
Он вызвал полицейского, чтобы тот вмешался в ситуацию. После инцидента адвокату запретили участвовать в заседаниях суда.
В данный момент адвокат, который был замешан в интиме, столкнется с двумя отдельными расследованиями: одно - государственной прокуратурой, а другое - его местной коллегией адвокатов.
"Работница суда подтвердила, что камера принадлежала Паредесу Роблесу. Затем судья дал указание Государственной прокуратуре начать расследование", - сообщили в материале.
После произошедшего адвокату запретили больше участвовать в продолжающемся деле о торговле землей, мошенничестве и вымогательстве.
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