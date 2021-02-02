В Черкассах чиновник мэрии напал на руководителя ТРК "Антенна" Владимира Воротника. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко и опубликовал фото с места нападения.

В свою очередь сам пострадавший журналист на своей странице в соцсети сообщил подробности нападения. По его словам в редакцию ворвался начальник управления инспекции Черкасского горсовета Станислав Коломиец и его подручный.

"Ворвался в помещение, напал сзади, когда я работал за компьютером. Пока пришел в себя, получил с десяток ударов по голове. Начал сопротивляться, но этот п@дар заверещал - прибежал его соратник и били уже с двух сторон. Действительно по-мужски", - написал в соцсети журналист.

Валерий Воротник связывает нападение со своими критическими материалами о деятельности Станислава Коломийца. В частности, накануне он обвинил чиновника в использовании "для собственного пиара" видеоматериалов "Антенны" без указания источника.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада ввела новые наказания за действия против журналистов, среди которых штраф в три миллиона и до 14 лет заключения.

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