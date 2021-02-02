Во вторник, 2 февраля, в городе Первомайск Николаевской области произошел пожар в "Эпицентре". Администрация говорит о двух поджигателях. Один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их, а потом ударил топором охранника.

Собрали все подробности, видео с места происшествия.

Как загорелся "Эпицентр". Фото и видео пожара

По данным спасателей, пожар возник во вторник в 12:58 в одноэтажном здании "Эпицентра" площадью около 4000 кв. метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В сети появилось видео, как над зданием "Эпицентра" поднимаются клубы черного дыма.

Дым было видно издалека.

Также в сети появилось видео, снятое с дрона.

К 14:20 спасателям удалось локализовать пожар в здании строительного гипермаркета.

В ГосЧС обнародовали фото с ликвидации пожара.

Как горел "Эпицентр" в Николаевской области

А также видео, на котором виден масштаб пожара.

К 15:50, по словам очевидцев, пожарным удалось локализировать пожар.

Задержан поджигатель, второго ищут

Позже стало известно, что "Эпицентр" загорелся в результате поджога. По информации Телеграм-канала "Украина сейчас", на товары в магазине бросили несколько "Коктейлей Молотова".

Первый заместитель мэра Первомайска Дмитрий Малишевский в комментарии "Стране" подтвердил, что "Эпицентр" подожгли.

"Мужчину задержала полиция, он успел ранить топором охранника. Его госпитализировали", - сообщил Малишевский.

Подозреваемый в поджоге "Эпицентра"

В самом "Эпицентре" сказали, что поджигателей было двое и сообщили подробности происшествия.

По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников, ранив одного из них.

"Охрана задержала мужчину и передала полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители", - говорится в заявлении торговой сети.

"Лечение и реабилитация пострадавшего сотрудника будет за счет компании", - сообщили "Стране" в пресс-службе "Эпицентра".

Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители. Персонал и посетители были эвакуированы.

ТЦ "Эпицентр" в Первомайске находится по адресу ул. Достоевского, 2Б/2. Его площадь 5430 кв. м. То есть горела большая часть здания.

Что говорят в полиции. Кто и зачем поджег "Эпицентр"

Замминистра МВД Антон Геращенко прокомментировал "Стране" поджог и личность поджигателя.

"Это 37-летний житель Николаевской области, ранее судимый. Он напал на охранника ударив его топором, после этого разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, что указывает на совершение умышленного и подготовленного преступления. Мотивы сейчас выясняем.

Также полиция рассматривается версия о заказе данного преступления. Следователи изучают контакты задержанного, мотив преступления.

"Работники "Эпицентра" и посетители были вовремя эвакуированы, надеемся, что никто не пострадал. Открыто уголовное производство по факту умышленное уничтожение чужого имущества и нанесение телесных повреждений. Полиция будет требовать содержание под стражей без залога", - рассказал Геращенко.