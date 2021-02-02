Президент Украины Владимир Зеленский, который может стать одним из первых людей в стране, которому сделают прививку от коронавируса, готов вакцинироваться, чтобы доказать безопасность препарата. Но когда это произойдет - пока неизвестно.

Об этом в комментарии Кorrespondent.net сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель во вторник, 2 февраля.

"Сам президент еще не может назвать точную дату своей вакцинации, но обязательно поддерживает процесс и вакцинируется, чтобы доказать безопасность этого процесса", - заявила Мендель.

Также она рассказала, что план вакцинации населения разрабатывает не президент, а Министерство здравоохранения. И уточнила, что вакцинация поможет быстрее вернуться к привычному образу жизни всем странам и восстановить международные отношения.

"Он (президент - Ред.) согласился, что стратегически, исходя из международного опыта и логики развития болезни, первыми вакцинироваться должны врачи, которые постоянно имеют контакт с больными коронавирусом и лечат таких больных, пожилые люди, те кто имеет высокие риски заболеть и иметь критические формы болезни, военные, учителя", - рассказала пресс-секретарь.

Напомним, вакцинация от коронавирусной болезни в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно. По словам главного санврача Украины, первую прививку от коронавируса в Украине сделают в прямом эфире.

Также сообщалось, что Минздрав может поменять план вакцинации, чтобы первыми прививку от коронавируса получил Владимир Зеленский и руководство страны.