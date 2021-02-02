Администрация торговой сети "Эпицентр" заявила, что причиной пожара в Первомайске (Николаевская обл.) во вторник стал умышленный поджог.

Об этом сообщила "Стране" пресс-служба торговой сети.

"2 февраля в торговый центр "Эпицентр" в г. Первомайск зашли двое мужчин, совершивших умышленный поджог торгового помещения", - заявили представители сети.

Директор сети сообщил, что один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их.

Также он добавил, что охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции.

"Лечение и реабилитация пострадавшего сотрудника будет за счёт компании", - сообщили "Стране" в пресс-службе Эпицентра.

По их данным, второй злоумышленник скрылся и его разыскивают правоохранители.

К тому же стало известно, что больше никто из работников и посетителей торгового центра не пострадал, персонал и посетители эвакуированы, уточнили в "Эпицентре".

"Пожар локализован в 14:20 на площади 4 тыс. м. кв", - заявили в пресс-службе ГСЧС.

К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

В пресс-службе ГСЧС ранее также сообщали, что угрозы распространения на рядом расположенные здания нет. Организована бесперебойная подача воды.



Напомним, что "Эпицентр" в Первомайске под Николаевом подожгли. По данным источников, по предварительной информации, это поджог.

Также "Страна" сообщала, что поджигатель "Эпицентра" в Первомайске успел ударить топором охранника. В данный момент его госпитализировали.