К 14:20 вторника, 2 февраля, спасателям удалось локализовать пожар в здании строительного гипермаркета "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, пожар был локализован в 14:20 на площади 4 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 73 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Напомним, пожар в "Эпицентре" возник около 13:00. Мы публиковали фото и видео охваченного огнем гипермаркета.

Также мы писали о том, что пожар произошел в результате поджога. Мужчину, который сделал это, задержали. По данным мэра Первомайска, поджигатель "Эпицентра" в Первомайске успел ударить топором охранника.