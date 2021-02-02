14 мая теперь в Украине будут отмечать как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Такое решение приняла Верховная Рада, приняв в целом проект постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны" (4479). Документ поддержали 344 народных депутата.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проект постановления, в виде исключения, устанавливает 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

При этом Рада рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Вместе с тем Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.

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