Первый заместитель мэра Первомайска (Николаевская область) Дмитрий Малишевский в комментарии "Стране" подтвердил, что "Эпицентр" подожгли.

"Мужчину задержала полиция, он успел ранить топором охранника. Его госпитализировали", - сообщил Малишевский.

Напомним, пожар в первомайском "Эпицентре" начался около 13:00. На место прибыли спасатели. По предварительным данным, обошлось в результате пожара никто не пострадал. На месте работают десятки человек и техники ГСЧС.

По одной из версий, причиной возгорания стало то, что на товары в магазине бросили несколько "Коктейлей Молотова". Позже стало известно о задержании подозреваемого в поджоге строительного гипермаркета.

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