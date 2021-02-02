Заместитель министра МВД Антон Геращенко прокомментировал "Стране" поджог Эпицентра в Первомайске Николаевской области и рассказал о подозреваемом, которого уже задержали правоохранители.

По словам замминистра МВД, полиция рассматривает версию о заказе поджога.

"Это 37-летний житель Николаевской области, ранее судимый. Он напал на охранника ударив его топором, после этого разлил горючую жидкость в отделе горуюче-смазочных материалов, что указывает на совершение умышленного и подготовленного преступления. Мотивы сейчас выясняем.

Также полицией рассматривается версия о заказе данного преступления. На данный момент следователи работают с данным гражданином они изучают его контакты, мотив преступления. Работники "Эпицентра" и посетители были вовремя эвакуированы, надеемся, что никто не пострадал. Открыто уголовное производство по факту умышленное уничтожение чужого имущества и нанесение телесных повреждений. Полиция будет требовать содержание под стражей без залога", - рассказал Геращенко.

Напомним, пожар возник во вторник, 2 февраля, в 12:58. Как сообщалось, "Эпицентр" в Первомайске подожгли, фото подозреваемого, которого уже задержали, мы публиковали ранее. Информацию о поджоге также подтвердил "Стране" первый заместитель мэра Дмитрий Малишевский.