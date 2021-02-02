Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", согласно которому будут увеличены штрафы за предоставление услуг перевозки пассажиров и грузов без соответствующих документов.

За соответствующий документ проголосовали 308 народных депутатов в ходе пленарного заседания во вторник, 2 февраля.

В пояснительной записке говорится, что документ законодательно закрепляет полномочия "Укртрансбезопасности" относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автодорогам транспортных средств, весовые и габаритные параметры которых превышают нормативы во время осуществления габаритно-весового контроля.

Также предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за повышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. В частности, за за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме, вводится административная ответственность.

"Законопроект расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля - предоставляет указанной службе право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры. Кроме этого, законопроект, наконец, устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм", - рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

То есть штраф за предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов (в том числе международных) без оформления необходимых документов будет повышен со 100 необлагаемых доходов минимумов (1 700 грн) до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн).

Кроме того предусматривается штраф размером в тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн) за отказ предоставить для проверки транспорт уполномоченному лицу.

Также за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза, установлены следующие штрафы:

до 2% включительно -100 (1 700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан;

от 2% до 5% - 300 (5 000 грн);

от 5% до 10% - 500 (8 500 грн);

свыше 10%, но не более 20% - 1 тыс. (17 000 грн);

свыше 20%, но не более 30% - 2 тыс. (34 000 грн);

более 30% - 3 тыс (51 000 грн).

В то же время, "Укртрансбезопасности" разрешается сопровождать транспортное средство, которое имеет признаки нарушения норм весовых параметров на расстоянии не более 50 км к ближайшему месту взвешивания для осуществления габаритно-весового контроля, а также запрета дальнейшего движения такого транспорта.

Кроме того, предлагается установить размер штрафа для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн, за отказ от прохождения ГВК - в размере 51 тыс. грн.

Планируется также установить размер штрафа в размере 51 тыс. грн. за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте; по устранению нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте, а также за создание препятствий для выполнения возложенных на работников "Укртрансбезопасности" обязанностей и задач.

"Сейчас вместе с депутатским корпусом мы готовим этот законопроект ко второму чтению", - заявил Криклий.

Напомним, технический осмотр транспортных средств должен стать обязательным в Украине уже со следующего года.

Также сообщалось, что Верховный суд отменил штрафы за отсутствие техосмотра для служебных авто в 2019 году.