Пожар в "Эпицентре" в Первомайске Николаевской области возник в результате поджога. Подозреваемый задержан.

Об этом в Facebook сообщает УНИАН.

"В Первомайске Николаевской области горит масштабный пожар По данным источников, по предварительной информации, это поджог. Есть задержанный", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным спасателей, пожар возник во вторник в 12:58 2 февраля в одноэтажном здании "Эпицентра" площадью около 800 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливается площадь пожара, а также его причины. К тушению привлечены десять человек и две единицы техники ГСЧС. Также дополнительно направлены 12 человек и 4 единиц техники.

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