Сегодня, 4 февраля, в период убывающей Луны в Скорпионе представители знаков Зодиака будут подобны линзам, через которые проходят лучи света.

При этом некоторым знакам Зодиака сегодня придется сбросить маски. Это касается таких знаков, как Близнецы, Львы, Девы и Водолеи. Так что у них есть все шансы показать себя настоящих.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В жизни Близнецов работают только быстрые решения, поэтому удача нередко идет рука об руку со стремительностью. Сегодняшний день - не исключение. Если вы будете медлить, позволите себе долго раздумывать или отложите свой план в долгий ящик, дело с большой вероятностью не выгорит. Вы рискуете остаться никому не интересными. Поэтому делайте то, что решили, быстро. И ничего не бойтесь!

Лев (23 июля - 23 августа)

Львы любят показывать себя сильными, волевыми и успешными. Если вы и сегодня будете демонстрировать атрибуты мнимого успеха, найдется завистник, который организует вам жесткую подставу. Правда, которую явит ваш оппонент, сбросит с вас элитную маску. Такое откровение не понравится ни вашим коллегам, ни вам самим. А от последствий своего раздутого эго вы будете долго приходить в себя.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Дев часто волнует общественное мнение. Они способны сканировать каждую деталь чужого облика, отмечая про себя малейшие достоинства или недостатки. Свой интерес представители этого знака зачастую скрывают под вежливой маской сдержанного человека. Но не сегодня, когда вас могут осадить нелестным замечанием.

Водолеи (21 января - 20 февраля)

Водолеи редко демонстрируют окружающим свои истинные реакции. Часто этот знак защищает свое личное пространство и неохотно показывает свои слабые стороны. Даже если его обидели какие-то слова или действия, он может легко отшутиться и не показать свои эмоции. Впрочем, Водолеи привыкли не только прощать и закрывать глаза на кармические долги остальных. Сегодня может быть как раз тот день, когда представитель знака захочет припомнить нанесенные ему обиды.

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