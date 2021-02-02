Правительство США предложило правительству Германии снять американские санкции по строительству газопровода "Северный поток-2" при условии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины

Об этом сообщает газета Handelsblatt.

В частности, администрация вступившего в обязанности президента США Джо Байдена заявила, что ждет пакетного предложения от Евросоюза и особенно от Германии, чтобы обсудить его.

"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение", - отметил источник газеты.

Как отмечает Handelsblatt, в частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

"Президент Байден мог бы снять санкции только тогда, когда будут гарантии того, что Россия не будет использовать зависимость от энергии как оружие против Украины или других соседних государств", - заявили в издании со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден назвал проект газопровода "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и надеется продолжить консультации по этому вопросу с европейскими партнерами.

Также напомним, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. Это предположение высказали согласно графику, при условии обновления уже проложенных труб в водах Дании во второй половине января.