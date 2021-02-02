Под Херсоном задержали сестер-мошенниц, которые создали страницу в соцсети по оказанию платных услуг по снятию порчи и диагностике заболеваний онлайн. Злоумышленницы обещали своим клиентам исцеление по фото и налаживание семейных отношений. Об этом сообщается на сайте ГУНП Херсонской области.

"Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только в переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов", - говорится в сообщении.

Последней жертвой мошенниц стала женщина, у которой тяжело болеет ребенок, и для нее это была последняя надежда на спасение.

"Она прислала "целительницам" для диагностики фото малолетнего сына. Те объяснили, что на ребенке сильная порча, будет трудно вылечить, но это возможно. За один сеанс своих услуг мошенницы потребовали 4300 гривен, которые женщина перевела на их счет. После этого злоумышленницы заблокировали сообщения от клиентки. Деньги ей никто не вернул", - говорится в сообщении.

После обращения потерпевшей в полицию работники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно с сотрудниками Скадовского районного отдела полиции разоблачили злоумышленниц.

Ими оказались две сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района. Во время проведения санкционированных обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки, которые злоумышленницы использовали в своей преступной деятельности, сообщил начальник отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области Богдан Палисика.

Как объяснили сами мошенницы, таким образом они зарабатывали на жизнь, поскольку они сами воспитывают детей и нуждаются в деньгах на их содержание. Сейчас полиция устанавливает окончательное количество пострадавших от преступной деятельности сестер.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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