Во вторник, 2 февраля, в город Первомайске, что в Николаевской области, загорелся торговый центр "Эпицентр". Над тушением работают два отделения государственной пожарной-спасательной части.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, пожар возник во вторник в 12:58 (по киевскому времени) в одноэтажном здании "Эпицентра" площадью около 800 квадратных метров.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - пишет ГСЧС. По данным спасателей, сейчас устанавливается площадь пожара, а также ее причины.

К тушению привлечены десять человек и две единицы техники ГСЧС. Также дополнительно направлены 12 человек и 4 ед. техники.

По информации Телеграм-канала "Украина сейчас", есть версия, что одной из причин пожара стало то, что на товары в магазине бросили несколько "Коктейлей Молотова".

Ранее мы писали, что в Киеве горел торговый центр "Коралл". В результате пожара погиб мужчина.

Также рассказывали, что в центре столицы, неподалеку от жд-касс на бульваре Тараса Шевченко, загорелись торговые павильоны.