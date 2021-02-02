В понедельник, 1 февраля, в американском штате Орегон вступил в силу новый закон, согласно которому за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков вместо уголовной ответственности будет грозить только штраф.

Об этом пишет CNN.

Таким образом Орегон стал первым штатом в стране, где официально декриминализировали хранение и личное употребление любых наркотиков. Теперь, за хранение небольшого количества героина, метамфетамина или кокаина вместо тюремного заключения в штате будут наказывать штрафом, который равноценен штрафу за нарушение ПДД. За данную инициативу проголосовали большинство жителей штата (55,8% голосов) на всеобщих выборов в ноябре.

Однако хранение большого количества наркотиков все еще может повлечь за собой уголовное наказание.

"Этот закон призван защитить людей от преследований, притеснений и криминализации со стороны государства за употребление наркотиков и вместо этого предоставить им доступ к необходимой поддержке", - заявила исполнительный директор альянса по наркополитике Кассандра Фредерике.

Напомним,4 декабря Конгресс проголосовал за полную декриминализацию каннабиса на территории всех Соединенных Штатов. При окончательном принятии законопроекта будут амнистированы все, кто употреблял или хранил каннабис без сопутствующих насильственных или криминальных преступлений.

Также сообщалось, что комитет Верховной Рады поддерживает легализацию каннабиса в Украине.