В Украине идет масштабный конфликт среди высших чинов армии. Случай беспрецедентный - командование ВСУ, Генштаба и ВВС судится с министром обороны Андреем Тараном.

Речь идет о главнокоме ВСУ Руслане Хомчаке, главе Генштаба Сергее Корнийчуке и командующем Воздушными силами Сергее Дроздове.

Кроме них с министром обороны конфликтует бывший глава медицинских сил Игорь Хоменко, которого недавно глава ведомства уволил. Все они подали в суд на Тарана и отказываются исполнять ряд его приказов.

"Страна" разбиралась в этой истории.

"Не поделили контроль за спецфондом"

О том, что в Минобороны разгорается скандал, сообщил еще 29 января бывший глава этого ведомства Анатолий Гриценко.

"Резонансную информацию получил из Минобороны. Четыре генерала высшего командного состава подали иски и судятся с министром обороны. Мне неизвестна суть исков, служебная она или личностная", - написал Гриценко в Facebook.

Он уточнил, что судятся с Тараном "четверо генералов-фронтовиков", которые были перечислены выше. По словам Гриценко, они "полощут в судах грязное бельё".

На следующий день информация подтвердилась. Агентство "Украинские новости" уточнило, что военные оспаривают в судах выговоры, которые вынес им Андрей Таран еще в ноябре.

Главком Хомчак и начгенштаба Корнийчук еще в декабре обратились в Окружной админсуд Киева, а командующий ВВС Дроздов - в Винницкий окружной административный суд.

Министр обороны сделал выговоры своим генералам по результатам служебного расследования, которое проводилось в ноябре. Как стало известно, в суде Хомчак, помимо отмены взыскания, просит отменить результаты служебного расследования в МО, которое предшествовало выговорам (об этом аудите еще будет сказано ниже).

Что же до главкома ВВС Дроздова - то он, напомним, еще и фигурант дела о разбившемся в сентябре самолете Ан-26, где погибли десятки курсантов Харьковского университета воздушных сил. По этому делу он уже стал подозреваемым.

Вскоре начались "сетевые войны" с обвинениями в адрес командования ВСУ. А в понедельник, 1 февраля, пресс-конференцию провели отдельные волонтеры, связанные с Минобороны.

Главным объектом их критики стал Хомчак, к нему выдвинули целый спектр вопросов - от плохой организации госпиталей на Донбассе до затягивания с назначением нового главы Медицинских сил, которого уже согласовал министр обороны. Также военным попеняли на отсутствие интереса к судьбе судимого "Риффмастера" Антоненко.

К Тарану, кстати, у волонтеров никаких претензий не оказалось. На пресс-конференции они вступили в перепалку с представителем Хомчака, который заявил, что происходящее - "шоу на радость Скабеевым и Киселевым".

Генштаб же еще раньше выпустил заявление, в котором сообщил, что все обвинения волонтеров безосновательны. Но сам конфликт между генералами при этом ни одна, ни вторая стороны не упоминали.

То есть одновременно с информацией об исках против министра обороны началась контратака - связанные с МО представители общественности (один из участников - член громрады при министерстве) начали критиковать Хомчака.

Интересно, что анонс пресс-конференции был ровно в тот же день, когда Анатолий Гриценко сообщил о ссоре между военными.

Но вокруг чего развернулась эта война? Официально ее в Минобороны и Генштабе не комментируют.

По данным "Страны" подоплека конфликта чисто коммерческая, а отношения между Хомчаком и Тараном сейчас дошли до открытой вражды и до полного игнорирования друг друга (они даже не разговаривают).

Борьба за болгарский транзит

В реестре судебных решений оспариваемому генералами служебному расследованию посвящено всего три документа.

Из их текста ясно, что речь идет о некоем рейсе военного самолета Украины Ил-76МД с грузом из Болгарии в африканскую страну Руанда.

В итоге после расследования появился приказ Главы МО Украины 27.11.2020 № 12 КП дск о перерегистрации в Минюсте Командования Воздушных сил ВСУ и лишении этого подразделения возможности заниматься хозяйственной деятельностью в сфере грузовых коммерческих перевозок.

Также в приказе Министра обороны содержится требование разорвать договор, заключенный еще 2015 году, между Командованием ВС ВСУ и киевской фирмой АОЗТ "Транс-Сервис". По этому договору самолеты Воздушного командования ВСУ фактически оперировались частниками. И перевозили коммерческие грузы.

По информации источников "Страны" в МО Украины, самолет Воздушного командования ВСУ ИЛ-76 МД перевозил из Бургаса (республика Болгария) в Кигали (республика Руанда) груз военного назначения. Африканская республика Руанда довольно долго находилась под санкциями ООН и запретом поставок оружия из-за массовой резни народности тутси в 1994 году и гражданской войны.

Однако сейчас санкции сняты и оружие туда можно поставлять легально. Собственно, рейс украинского военного самолета обслуживал международный оружейный бизнес.

Дело в том, что Болгария уже около десяти лет является крупным поставщиком оружия в страны третьего мира. Болгария поставляет на Ближний Восток оружия более чем на миллиард долларов. Основной вид экспорта – автоматы Калашникова, артиллерийские орудия, переносные зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы.

Помимо своего оружия, через Болгарию на Ближний Восток и в Африку транзитом перевозят оружие из Белоруссии, Сербии, Хорватии и Чехии. К слову, зачастую это оружие еще советского производства, которое до нынешнего времени законсервировано и хранится на складах со времен Варшавского Договора. Помимо этого, Болгария часто служит страной – прокладкой для транзита оружия из украинских складов.

Посредники покупают оружие и боеприпасы советского производства в Украине у государственных контор за бесценок. Попав в Болгарию, украинское оружие заметно прибавляет в цене – чуть не в два раза, и меняет конечного покупателя.

Интересно, что оружейный бизнес через Болгарию делают одни и те же люди, как правило, выходцы из стран бывшего СНГ. И у них есть бизнес-конкуренты. В лице американских экспортеров оружия.

"Неконтролируемый оружейный бизнес через Болгарию на Ближний Восток и Африку давно раздражает американцев. Это демпинг на рынке экспорта американского оружия – стволы из стран бывшего СССР стоят в десятки раз меньше. Поэтому американцы всеми силами стараются заблокировать этот бизнес. Информацию о рейсе Ил-76МД из Болгарии в Руанду министру обороны Тарану слили через американские спецслужбы. Таран приказал провести расследование, но его результаты ничего не дали, так как в этом никто не был заинтересован", - рассказал нам старший офицер МО Украины.

Однако главным, по словам наших источников, предметом конфликта между главой МО и генералами, по словам другого источника в Генштабе ВСУ, якобы стали откаты частников высшим военачальникам за фактическую сдачу в аренду частникам военных самолетов.

"Грузоперевозки частников осуществляются военными самолетами с украинскими военными экипажами. Есть белая часть договора между военными и частниками – деньги за перевозки идут в фонды ВСУ. Но кроме этого есть и подводная часть договора – суммы за коммерческое использование оружейных поставок в страны третьего мира огромны и иногда почти на 80% идут в кэше, наличными. Естественно, что наши генералы в накладе не остаются. Кроме этого наши военные летчики получают доплату от коммерсантов в валюте. В итоге все довольны. Суммы в этих схемах крутятся очень большие, это миллионы долларов ежегодно. В этот бизнес попытались влезть советники Тарана, близкие к депутатам от "Слуги Народа", - говорит офицер Генштаба.

"Подать в суд - еще такого не было"

Несмотря на нежелание военных выносить сор из Минобороны, этот скандал дошел до президента и Верховной Рады.

"Страна" поинтересовалась, какой будет реакция у комитета Рады по обороне.

"Подоплека конфликта имеет несколько аспектов. Юридический – нескольким генералам сделали суровый выговор. В инструментарии министра обороны есть право назначать выговор, но имел ли он основания для этого в данном конкретном случае – вопрос для анализа.

Если есть судебные иски, значит, генералы не согласны с этим решением, и наверняка у них есть аргументы. Экономический аспект – Минобороны пытается навести порядок в хозяйственной деятельности Воздушных сил Украины.

А также есть персональный эмоциональный конфликт – руководители оборонных ведомств не могут найти общий язык.

Это уже не первый подобный конфликт, просто это первый раз, когда он стал видимым и публичным. Подать в суд – такого еще не было, и мы уже должны это обсуждать", – рассказала "Стране" нардеп Ирина Верещук, член профильного комитета Верховной Рады.

Этот конфликт, по ее словам, начался в момент разделения должностей и полномочий министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"В оборонном ведомстве это демонстрируется особенно ярко: люди, которые раньше были генералами, теперь должны быть еще и политиками, а у себя в голове они все еще управляют армией. Это сложно ментально осознать. Министерство обороны сегодня является политическим органом, которое разрабатывает политики и стратегии, а не руководит всем в армии", – отметила Верещук.

По ее словам, профильный комитет Верховной Рады уже работает над внесением изменений в Закон "О национальной безопасности", чтобы четко разделить полномочия глав оборонных структур.

Также Верещук сообщила "Стране", что в среду на закрытом заседании профильного комитета Верховной Рады заслушают обе стороны конфликта – начальника Генштаба Хомчака и главу Минобороны Тарана.

"Будем в закрытом режиме пытаться найти поле для диалога. Но могу прогнозировать, что конфликт намного глубже, чем иски в суд, и глубже того, что мы сейчас видим публично. Не исключаю, что вопрос придется решать более кардинально. Но это уже прерогатива президента Украины", – сообщила Верещук.

Она отметила, что может дойти и до кадровых ротаций в руководстве оборонных ведомств.

"Мы видим перманентный конфликт, который становится публичным. Этого в воюющей стране допускать нельзя. Этот бардак терпеть невозможно. Вопрос нужно срочно урегулировать. И в оборонных закупках, и в руководстве, если говорить о персоналиях", – уточнила Верещук.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович связывает конфликт с тем, что у глав этих ведомств пересекаются полномочия, и их решения по многим вопросам противоречат друг другу.

"Причина в том, что законодательно не разграничили полномочия министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами, когда эти должности разделили. Военные и политики постоянно "налазят" друг на друга своими решениями. И пока не урегулировано разделение их полномочий, во главе этих ведомств можно поставить хоть лучших друзей, но через неделю они станут худшими врагами. В профильном комитете Верховной Рады тоже это понимают, задача на этот год – разграничить их полномочия на законодательном уровне", – заявил Арестович "Стране".

Он подтвердил информацию Верещук о том, что в Минобороны и профильном комитете ВР уже ведется работа над соответствующим законопроектом, который должен быть вынесен на голосование в этом году.

Также Арестович осудил сам факт того, что генералы подают в суд на главу Министерства обороны.

"Ситуация, когда в воюющей стране генералы подают в суд на министра обороны, это нонсенс. Это просто на голову не налазит. Суть конфликта в том, что генералы считают, что министр обороны превысил свои полномочия и не имел права делать им суровый выговор. Так это или нет – никому на самом деле неизвестно. Потому что многие подзаконные акты устарели, и их нужно заново переписать. А после разделения должностей министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами этого не было сделано. Поэтому и имеем сейчас правовую коллизию. Но даже в этой ситуации генералы могли бы не совершать подобный публичный демарш, осознавая, какой имидж они создают военно-политическому руководству воюющей страны. Но, видимо, они так не думают", – отметил Арестович.