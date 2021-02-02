Кин Нин Вай сняла видеоурок по фитнесу на фоне военных машин. Скриншот из видео

В Мьянме, где 1 февраля произошел военный переворот, фитнес-блогерша сняла видеоурок на фоне бронированных машин с пулеметами.

Видео спортсменки Кин Нин Вай разлетелось по соцсетям. 

На ролике Кин Нин Вай полторы минуты танцует под бодрую электронную музыку. В это время за ее спиной проезжают военные машины и происходит военный переворот, но она об этом не догадывается. 

Напомним, что власть в Мьянме захватил главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, а исполняющим обязанности президента страны стал вице-президент Мьинт Шве. До этого военные Мьянмы жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Также мы писали о том, почему в Украине пугают переворотом "как в Мьянме" и при чем здесь Китай.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.