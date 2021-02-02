Знаменитый американский бизнесмен и глава компании SpaceX (которая собирается уже в 2021 году отправить в космос четырех туристов - Ред.), принял не совсем обычное решение.

Он решил временно отказаться от использования популярной социальной сети Twitter. Причем о своем решении он сообщил в этой же соцсети.

"Отключаю Twitter на время", - написал бизнесмен со своего iPhone, не называя при этом причин такого своего решения.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск написал "биткоин" в своем описании Twitter и поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч.

Так же мы рассказывали, что Илон Маск заплатит 100 миллионов долларов любому человеку, который сможет предоставить лучшую технологию улавливания углерода.