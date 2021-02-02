Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от коронавируса, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых сделали соответствующую прививку.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Глава Минздрава рассказал, что Зеленский готов своим примером показать, что прививка от Covid-19 важна и ее необходимо сделать. По его словам, президент может привиться публично.

"Надо будет внести изменения в план вакцинации для того, чтобы Зеленский, я и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Но я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - сказал Степанов.

Степанов о вакцинации Зеленского - с 13:41

Напомним, план вакцинации от коронавируса в Украине включает пять этапов. На первом из них прививку должны сделать людям с критическим риском инфицирования: медработникам, задействованным в борьбе с ковидом, лицам в домах для людей пожилого возраста, военнослужащим ООС.

Несколькими днями ранее замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса первого в Украине человека будет транслироваться в эфире. При этом, по его словам, первую прививку могут сделать любому человеку с критическим риском инфицирования.

Также мы писали, что вакцинация от коронавирусной болезни в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно.