Правительство Испании приняло решение провести эксперимент, в ходе которого рабочую неделю сократят на один день. На пилотный проект введения новой рабочей недели, который продлится три года, потратят 50 миллионов евро.

Об этом сообщает испанская газета ABC.

Изначально 4-дневную рабочую неделю введут только в некоторых компаниях. Правительство страны будет финансово поддерживать тех работодателей, которые сократят рабочие часы в неделю для сотрудников с 32 до 40, не уменьшая при этом их зарплаты. Всего эксперимент продлится три года, на пилотный проект выделят 50 миллионов евро.

Представитель левоцентристской партии Más País, которая выступила инициатором сокращения дней работы, Иньиго Эррегон рассказал, что в начале представители партии встретятся с Министерством промышленности, для того чтобы договориться о деталях исследования, которое определит, в каких сферах деятельности в первую очередь нужно сократить количество рабочих дней.

Целью проекта является так увеличить производительность работников с помощью короткой рабочей недели, чтобы доходы компаний не упали. При этом финансовую помощь в течение трех лет будут сокращать.

По словам лидера партии, еще сто лет назад никто не мог представить сокращение рабочего дня до 8 часов, а сейчас Испании нужно "работать лучше". Он надеется, что пилотный проект покажет компаниям выгоды меньшего количества рабочих дней и они сами, без финансовой поддержки правительства, введут изменения.

Напомним, компании со всего мира заметили улучшения после перехода на четырехдневную рабочую неделю. У работников снижается уровень стресса и повышается вовлеченность а дело компании.

Также сообщалось, что во Всемирного экономического форума в Давосе всем предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю, аргументирую это тем, что так повышается трудоспособность и лояльность к компании у работников.