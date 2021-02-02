Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сети интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Они распространяли информацию в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Для распространения своих "публикаций" фигуранты создали и использовали ряд профилей в социальных сетях. Во время обыска по месту жительства агитаторов правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а у одного из них - огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов", - сообщили в спецслужбе.

Один из агитаторов находился в Мариуполе (Донецкая область). Он распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей и призывал к изменению государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Еще один агитатор был на Закарпатье, в Межгорье. Он призывал к захвату власти и изменению госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". По информации СБУ, мужчина также распространял в интернете дискриминационные материалы относительно различных национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Следователи СБУ уведомили фигуранта о подозрении по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В Черниговской области завершено досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Злоумышленник уведомлен о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 1 февраля, СБУ обвинила ряд известных Telegram-каналов в работе на Россию. Каналы заявили о фабрикации дела.

Также "Страна" подробно разбиралась, за что СБУ объявила агентами Кремля крупнейшие телеграм-каналы.