Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что думает Владимир Путин по поводу судебного процесса над оппозиционером Алексеем Навальным. По словам представителя Кремля, лидер РФ не следит за этим.

Комментарий Пескова публикует РИА Новости во вторник, 2 февраля.

"Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

По словам Пескова, президент России работает в Ново-Огарево и готовится к встрече с российскими учителями.

Напомним, заседание по делу Алексея Навального проходит в Московском городском суде. Там рассматривается ходатайство ФСИН по замене условного срока политика на реальный по делу "Ив Роше".

Также мы сообщали, что 17 января Алексея Навального задержали сразу после прилета аэропорт "Шереметьево" за то, что у него есть условный срок - три с половиной года с испытательным сроком пять лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах "Ив Роше". Сам политик называет это дело сфабрикованным по политическим мотивам. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации. По данным Федеральной службу исполнения наказаний России в 2020 году Навальный решил не выполнять это требование закона.