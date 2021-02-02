Во вторник, 2 февраля, во время заседания Николаевского городского совета снова произошел языковой скандал. В начале депутат Владислав Чайка начал выступать с места на русском языке, что возмутило активистов, которые потребовали его перейти на украинский. Затем мэр города, Александр Синкевич решил выступить в роли синхронного переводчика. Депутат Александр Медведев также решил выступить на русском языке и раскритиковал перевод мэра.

Соответствующие фрагменты заседания обнародованы в Telegram-канале главного издания НикВести.

Так, Чайка начал свое выступление на русском языке и сразу же из зала начали доноситься крики: "На украинском надо выступать", "почему на русском" и подобные.

"Я могу выступать как на русском, так и на украинском, для меня нет никакой разницы. Мы сейчас занимаемся не политикой, мы занимаемся экономикой", - аргументировал свою позицтю депутат, на что мэр голова ему возразил тем, что согласно языковому закону, выступать на сессии депутаты должны на украинском.

"Конституцию я не нарушаю", - ответил Чайка.

После этого Синкевич сказал, что будет переводить его речь, а депутат продолжил выступление на русском. Городской глава же занялся синхронным переводом.

Следующим выступал депутат Александр Медведев, также на русском языке, поэтому мэр продолжил заниматься переводом. Однако депутат его перевод не оценил и сказал: "Из вас плохой переводчик, Александр Федорович". Эту фразу мэр также перевел на украинский.

Напомним, с 16 января в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Также сообщалось, что это не первый языковой скандал в Николаевском совете. Ранее на украинском отказался говорить депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Руслан Москаленко.