В Запорожье продолжаются поиски водителя маршрутки №81, которая накануне вечером протаранила столб, в результате чего пострадали 14 пассажиров.

Как рассказали очевидцы случившегося, водитель попавшей в ДТП маршрутки не сразу покинул место происшествия, он сбежал после того, как получил некие указания по телефону. Об этом пишет Z-city.

"Он сначала был, он спросил, кто пострадавший. Затем начал кому-то звонить и исчез", - рассказала одна из пассажирок.

Личность водителя установлена, им оказался 33-летний Николай Пономарь, который уже попадал в ДТП, работая на этом же маршруте. В ноябре-2018 маршрутка №81 под его управлением сбила велосипедиста. Выяснилось, что в момент совершения ДТП водитель был под действием метадона.

По данным издания, при осмотре врезавшейся в столб маршрутки, правоохранители нашли в "карманах" двери несколько пустых бутылок из-под пива, поэтому не исключают, что водитель во время совершения ДТП был нетрезв.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове внезапно полностью сгорела маршрутка.

Также мы сообщали, что в Киеве нетрезвый водитель маршрутки переехал велосипедиста и вылетел в кювет.