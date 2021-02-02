В ближайшее время состоится съезд партии "Слуга народа". На нем будут решать вопрос снятия народного депутата Дубинского с должности главы партийной ячейки Киевской области.

Об этом сообщил "Стране" источник во фракции "Слуга народа".

Тем временем, глава политической силы Александр Корниенко рассказал, что уже сейчас в партии проходят консультации о дальнейшем нахождении Дубинского на этой должности.

"Решение принимает областная организация, утверждает его высший совет партии. Ждём инициатив от областной ячейки, идут консультации", - заявил Корниенко.

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы президента. Под санкции попали семь граждан Украины, в том числе Дубинский.

После этого президент Украины Владимир Зеленский публично предложил Дубинскому покинуть фракцию "Слуга народа". Затем депутатам фракции раздали именные бюллетени с вопросом "за или против исключения (народного депутата из этой фракции) Александра Дубинского". В понедельник, 1 февраля, на заседании Дубинского исключили из фракции. 2 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зачитал уведомление об его исключении.

Что означает исключение Александра Дубинского из "Слуг народа" подробно разбиралась "Страна".