Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Напомним: первые за последние годы поставки российской электроэнергии в нашу страну пошли осенью 2019 года. Тогда дешевый ресурс удались заполучить компаниям, которые связывают с Игорем Коломойским. До марта 2020 года импорт был регулярным, и уже начал сбивать цены на электроэнергию от украинских поставщиков. С началом карантина в марте прошлого года, спрос на электроэнергию резко обвалился, особенно, со стороны промышленности и корпоративного сектора. А в апреле 2020 года ввели ограничения на поставки электроэнергии из РФ.

Но в январе 2021 года положения постановления НКРЭ №766, которое отменяло все аукционы на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью утратили силу. И поэтому законных оснований для ограничений сейчас нет, - говорит глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

В итоге в январе импорт белорусской электроэнергии шел полным ходом, а с 1 февраля он возобновились и с России.

Пока импорт из РФ небольшой.

"Это мизерные объемы. Скорее даже перетоки, а не полноценные поставки - на уровне 200 мегаватт", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Впрочем, непонятно до какого уровня может вырасти российский импорт уже в ближайшее время. К примеру, поставки белорусской электроэнергии с 13 по 25 января увеличились, по данным агентства ExPro, в 2,6 раз - с 3,8 до 9,8 тысяч мегаватт -часов в сутки.

При этом отечественные чиновники продолжают говорить о "лишней" отечественной электроэнергии, и придумывают как загрузить простаивающие блоки АЭС, в частности, раскручивают идею с майнингом на этих мощностях криптовалюты.

"Страна" разбиралась, почему Украина подсаживается на импортную электроэнергию, если своей - в избытке, и даже есть лишняя.

Для супермаркетов и на продажу

По данным "Укрэнерго", 1 февраля с 12.00 в Украину снова пошла импортная электроэнергия из России в объеме 200 мегаватт в час. Месячные "абонементы" на поставки через межгосударственные электросети Украины и РФ приобрели на спецаукционах компании "НЭК" (50 мегаватт) и "Стимекс" (100 мегаватт).

Разрешения на суточные поставки на 1-2 февраля получила также компания "ОНК-Групп" (от 100 до 300 мегаватт в дневные и вечерние часы).

Геннадий Рябцев говорит, что объем небольшие и не повлияют на украинский энергорынок. Но есть куда расширяться. Трейдеры выкупили только 11,5% доступной пропускной способности на месяц.

Часть российского ресурса выкуплена под конкретные компании. Так, один из импортеров - ООО "Стимекс" - связан с крупным ритейлером, "Пакко Холдинг" (ему принадлежат супермаркеты "Вопак" и "Пакко", работающие в западных регионах страны). Поэтому, скорее всего, российское электричество пойдет на обеспечение торговых центров.

С компанией "НЭК" - другая история. Ее учредителем является "Агенство инвестиционного менеджмента", которое возглавляет Александр Притыка. Его связывают с главой профильного парламентского комитета Андреем Герусом. "Агентство инвестиционного менеджмента" занимается в том числе, поставкой энергоресурсов.

"Уже с 6 февраля - какое совпадение - компания Притыки станет крупнейшим импортером электроэнергии из России", - написал на своей странице в Facebook нардеп и эксперт энергорынка Алексей Кучеренко.

"ОНК Групп" — одесская компания, учредителем котороя является Виктор Милевский. В перечне сфер деятельности компании указана торговля электроэнергией.

То есть, как минимум, часть российской электроэнергии может попасть на рынок, а часть - уйдет под корпоративных клиентов.

Лишнее напряжение

Напомним: в Украине на пике январских морозов уже был дефицит электроэнергии, даже возникли угрозы веерных отключений. Пришлось спасаться за счет поставок из Беларуси.

Одной из причин стал "угольный кризис" - поставок угля явно недостаточно для стабильной работы ТЭС. При этом задолго до этого угольщики жаловались, что их продукцию станции не покупают, на что у энергетиков был свой аргумент - слишком дорого. Минэнерго также резко снизил требования по заполняемости складов, что и позволило ТЭС на закупать лишнего.

По состоянию на конец января мало что изменилось: на складах украинских ТЭС было порядка 579 тысяч тонн угля — около 245 тысяч тонн антрацитового и 344 тысячи - газового. Это меньше, чем нужно по плану баланса объединенной энергосистемы (в плане — должно быть около 295 тысяч тонн антрацита и почти 810 тысяч тонн газового угля). Как видно, большой провал идет именно по углю газовой группы, хотя он, в отличие от антрацита, добывается в Украине.

При этом в Украине недогружены и атомные станции. "Лишними" оказались прядка 2 гигаватт. Но, вместо того, чтобы запустить мощности АЭС на полную и дать рынку самую дешевую атомную электроэнергию, Минэнерго ищет ей другое применение. Как мы уже писали, сейчас обсуждается идея майнинга криптовалюты на мощностях АЭС.

Рябцев поясняет такой, на первый взгляд, нелогичный подход, техническими нюансами - атомной генерации (которая является базовой) нужны крупные потребители, в первую очередь, промышленность. Чтобы потребление электроэнергии шло в течение суток стабильно, без пиковых нагрузок и ночных спадов, как в случае с населением. Для балансировки энергосистемы и сглаживания пиковых периодов подключаются мощности других видов генерации, в частности, ТЭС. То есть, "лишняя" атомная электроэнергия все равно остается.

Но в конце прошлого года сложилась ситуация, когда атомные блоки специально "глушили", позволяя больше зарабатывать ТЭС. Такой же подход может применяться и под импортные поставки.

По данным Кучеренко, с осени 2019 по весну 2020 года (когда шли активные поставки из России), Украина потратила на импортные ресурс почти 2 млрд гривен.

"Эти деньги в твердой валюте отправили в Россию, вместо того, чтобы дать работу своим энергетикам. В январе 2021 года импорт обошелся стране в 300 млн гривен. По самым скромным подсчетам, чистая маржа импортеров за месяц составила 50 млн гривен. Каждый день импорта сейчас обходится стране в 10 млн", - заявил Кучеренко.

Разные полюсы

Объяснение - почему наши трейдеры бьются на импортную электроэнергию - лежит на поверхности. Ценник на российский и белорусский ресурс на 50 копеек-1 гривну ниже, чем на отечественный, - пояснил Олег Попенко. Что позволяет поставщицам хорошо зарабатывать на импорте, а покупателя - экономить на электроэнергии.

Сторонники импорта считают, что тарифы взвинчивает ограничения поставок, так как у наших энергетиков появляется возможность диктовать рынку свои цены (ведь конкуренции фактически нет).

То есть, сейчас на энергорынке есть два противоположных течения.

Первое - за импорт дешевой электроэнергии из России и Беларуси. Его поддерживает глава профильного комитета Андрей Герус (и крупные собственники энергоемких производств, в том числе, Коломойский, человеком которого считают Геруса). Второе - против импорта. Его лоббируют энергокомпании, в том числе, это выгодно ДТЭКу Рината Ахметова.

На днях профильный комитет поддержал проект Кучеренко №4493 о запрете поставок из РФ и Беларуси (Герус за него не голосовал). В документе предлагается аннулировать аукционы на этот год и запретить поставки электроэнергии из стран, которые не входят в Энергетический сообщество (то есть, из стран СНГ).

Глава Минэнерго Юрий Витренко заявил, что о планах вообще "отсоединить" украинскую энергосистему от российской и белорусской.

Кто в этом противостоянии в итоге победит - вопрос пока открытый. Но, судя по всему, на тарифах для населения итоги лоббистских разборок не сильно скажутся.

Почем бы не покупал электроэнергию бизнес, у людей льготный тариф на первые 100 киловатт уже забрали, а весной будет вторая волна подорожания - электроэнергия может подскочить в цене до 2,5-3 гривен за киловатт.