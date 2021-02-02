В Белом доме изучают возможность лишить экс-президента США Дональда Трампа доступа к данным разведки. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Об этом пишет NY Post.

По ее словам, советники по национальной безопасности изучают возможность ограничения доступа к данным разведки для Дональда Трампа.

"Это хороший вопрос. Очевидно, что он еще находится на рассмотрении", - ответила Псаки на вопрос, продолжит ли Белый дом предоставлять Трампу привилегию доступа к секретной информации.

Известно, что в США бывшие президенты получают брифинги разведки и имеют доступ к секретной информации. Однако некоторые критики Трампа утверждают, что после штурма Капитолия 45-ми президенту США не стоит доверять государственные секреты.

Ранее "Страна" писала о том, что пять адвокатов покинули команду Трампа на процессе по импичменту.

Также мы сообщали, что в Республиканской партии США признали, что по-прежнему нуждаются в Трампе.