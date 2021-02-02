Межфракционное объединение "За равные возможности" потребовало от народного депутата Сергея Рудыка ("За майбутне") извиниться перед Марьяной Безуглой ("Слуга народа").

На прошлой неделе Рудык позволил себе, по их мнению, некорректное высказывание в адрес их коллеги, которая презентовала законопроект об СБУ.

"Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов", - заявил Рудык в конце января.

Депутат Инна Совсун потребовала извиниться перед Безуглой, обвинив Рудыка в сексизме. По словам Совсун, Мария Кюри открыла химический элемент полоний в 31 год, а первые астронавтки полетели в космос, когда им не исполнилось и 30 лет.

Сам Рудык, взяв право на реплику, процитировал свои же слова, которые он ранее говорил об украинских женщинах. А затем отметил, что он имел в виду не пол депутата, а ее профессионализм. Извинения из его уст так и не прозвучало.

"Я никогда не выделял пол как определенную проблему профессионализма или непрофессионализма. Я всегда апеллировал к профессионализму", - сказал Рудык, но не смог продолжить свою мысль, так как спикер отказался продлить его выступление.

Напомним, "Страна" писала о другом скандале с участием Безуглой. Осенью она назвала своего коллегу Николая Тищенко бандитом.

Также мы писали о том, что после этого Тищенко заявил, что "севрюга протухла в который раз".