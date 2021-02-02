В Раде обвинили нардепа Рудыка в сексизме из-за слов про "девочку, которой 32 года"
Межфракционное объединение "За равные возможности" потребовало от народного депутата Сергея Рудыка ("За майбутне") извиниться перед Марьяной Безуглой ("Слуга народа").
На прошлой неделе Рудык позволил себе, по их мнению, некорректное высказывание в адрес их коллеги, которая презентовала законопроект об СБУ.
"Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов", - заявил Рудык в конце января.
Депутат Инна Совсун потребовала извиниться перед Безуглой, обвинив Рудыка в сексизме. По словам Совсун, Мария Кюри открыла химический элемент полоний в 31 год, а первые астронавтки полетели в космос, когда им не исполнилось и 30 лет.
Сам Рудык, взяв право на реплику, процитировал свои же слова, которые он ранее говорил об украинских женщинах. А затем отметил, что он имел в виду не пол депутата, а ее профессионализм. Извинения из его уст так и не прозвучало.
"Я никогда не выделял пол как определенную проблему профессионализма или непрофессионализма. Я всегда апеллировал к профессионализму", - сказал Рудык, но не смог продолжить свою мысль, так как спикер отказался продлить его выступление.
Напомним, "Страна" писала о другом скандале с участием Безуглой. Осенью она назвала своего коллегу Николая Тищенко бандитом.
Также мы писали о том, что после этого Тищенко заявил, что "севрюга протухла в который раз".