Верховная Рада поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против Никарагуа.

"За" проголосовали 322 парламентария в ходе пленарного заседания во вторник, 2 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время своего доклада с трибуны Рады напомнил, что 10 ноября 2020 году Республика Никарагуа осуществила недружественные действия по отношению к Украине, открыв "почетное консульство" в аннексированном Крыму.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Министерству иностранных дел Никарагуа с требованием отменить своё неправомерное решение, однако официальная Никарагуа игнорировала это обращение украинской стороны, сознательно пренебрегая официальным предостережением Украины. Указом президента Республики Никарагуа был зарегистрирован назначен "почетный консул" в АР Крым Олег Белавенцев, которого 18 марта 2019 года Святошинский районный суд города Киев признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной ради, ведение агрессивной войны против Украины, и которому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал Данилов.

Он добавил, что такие действия являются грубыми нарушениями законодательства Украины и международного права.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается СНБО, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания проекта постановления Радой. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.

Как сообщалось, 10 ноября прошлого года после заявления так называемого вице-премьера Крыма Георгия Мурадова об открытии на полуострове представительства Никарагуа Украина выразила протест и начала санкционный процесс в отношении этой страны.

1 февраля Зеленский, основываясь на решении СНБО, внес в Верховную Раду проект постановления о введении санкций против Никарагуа.