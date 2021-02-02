В России запустят пилотный проект, который, как ожидается, поможет отбить желание у подростков ходить на митинги. В российских школах появятся советники директоров по воспитанию, которые будут говорить с детьми на политические темы и, в частности, о митингах.

Об этом пишет "Коммерсант".

В этом году проект запустят в десяти пилотных регионах. Уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в оккупированном Севастополе. Ожидается, что уже в следующем году конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию пройдет во всех регионах России. Для советников-воспитателей предусмотрят ежемесячную надбавку в 15 000 рублей.

Проектом занимается организация "Русское движение школьников", которую курирует администрация президента России. По словам главы организации Ирины Плещеевой, будущие воспитатели должны будут знать, чем живут современные дети, говорить с ними на их языке, в том числе о политике и о митингах.

Особое внимание будут уделять детям, которых уже задерживали на несанкционированных акциях.

По данным источника издания, близкого к Кремлю, тема протестов и участия в них молодежи обсуждается "на самом верху" и внутриполитический блок намерен активизировать "все текущие проекты по этой теме".

Первая программа обучения советников пройдет на базе МДЦ "Артек" с марта по август 2021 года. Она рассчитана на 106 часов. Организаторы конкурса предполагают, что через нее пройдут около 2500 человек (всего в России более 40 000 школ).

А вот сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий раскритиковал идею внедрения в школы таких советников и считает, что их приход в школу "ничего, кроме смеха, не вызовет", потому что "ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней теткой".

Психолог Людмила Петрановская также назвала инициативу смешной.

"Не представляю, какая у них цель: чтобы отговаривали ходить на митинги или чтобы поучали? В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это. Дети в любом случае придумают, как их обстебать", - заявила Петрановская.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео задержаний на митинге за Навального в Москве.

Также мы сообщали, что у Навального решили не делать митинги по выходным.