Попавший под санкции США бывший украинский дипломат Андрей Телиженко рассказал "Стране" подробности скандала вокруг контактов главы Офиса Андрея Ермака с представителями Госдепа при Трампе и с его юристом Руди Джулиани.

Накануне он опубликовал в соцсетях переписку 2019 года Ермака с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и экс-послом США в ЕС Гордоном Сондландом.

Тогдашний помощник Зеленского по международным вопросам Ермак летом 2019 года пытался организовать встречу Зе с Трампом, якобы обещая взамен завести дело против Байдена по "Бурисме".

Но что-то пошло не так после того, как был слит телефонный разговор Зе и Трампа, из-за которого демократы начали дело об импичменте, которое, впрочем, провалилось.

"Ермак пообещал Джулиани: "Все будет сделано"

Телиженко, будучи близок к Джулиани, присутствовал во время разговоров юриста Трампа и Ермака. По его мнению, именно Ермак должен стать главным фигурантом американских санкций с учетом его попыток организовать встречу Зеленского с Трампом в обмен на гарантии в расследовании дела "Бурисмы" и сына Байдена.

"Ермак на задних лапках перед Джулиани прыгал, пообещал, что в Украине откроют дело против Байдена. Я свидетель их телефонного разговора в Нью-Йорке в конце августа 2019 года (это было уже после их встречи в Мадриде), Джулиани набрал его при мне по громкой связи. Ермак предупредил, что не может долго говорить, но пообещал, что "все будет сделано". В то же время Волкер согласовывал с Ермаком текст, что нужно говорить Зеленскому по делу Байдена (планировался или брифинг, или интервью американским СМИ). То есть Госдеп полностью контролировал процесс", - сказал "Стране" Телиженко.

При этом Волкер, уточняет экс-дипломат, помимо того что представлял Госдеп, также являлся (и является) лоббистом Порошенко. И его можно назвать нейтральной фигурой, которая держится между республиканцами и демократами.

"Теперь же Ермак принял противоположную сторону, пытается прикрыть себя и осудить всех, кто имел дело с Джулиани. Хотя сам с ним имел дело и всячески демонстрировал свою лояльность Трампу. Когда он приезжал на встречу с представителями Госдепа в Вашингтон, то показательно останавливался в отеле, принадлежащем Трампу Trump International Hotel (ночь в нем стоит от 600 долларов, - Ред.). А теперь, когда победил Байден, пытается от этого всего откреститься. Но в доказательство осталась его переписка. Эти скрины всплыли во время дела об импичмента", - пояснил Телиженко, откуда у него переписка.

В переписке Ермак и Волкер сначала договариваются о встрече. После этого Волкер пишет об инициировании расследования вмешательства некоторых украинских политиков во внутренние процессы США, особенно касающиеся "Бурисмы" и выборов 2016 года.

Затем Волкер сообщает послу США в ЕС Гордону Сондленду о предстоящей встрече в Мадриде Ермака и Джулиани и о том, что Зеленский сделает некое заявление для прессы во время визита в Вашингтон - видимо, насчет вмешательства украинцев в американские дела.

А некоторое время спустя Волкер рассказывает Сондленду, что указал Ермаку, что именно должен будет сказать Зе в своем заявлении.

И в очередном послании Волкеру Ермак требует определить точную дату визита Зеленского в США и обещает, что президент заявит о перезагрузке отношений двух стран и расследовании по "Бурисме" и выборам.

Разоблачения Телиженко уже прокомментировал в его Телеграм-канале Джулиани.

"Спасибо, что напомнили нам, что это (контакты с Ермаком по "Бурисме", - Ред.) было сделано по указанию Государственного департамента", - написал Джулиани.

"Да, с их координацией и их продвижением по делу", - отвечает Телиженко.

"Попытки оправдаться"

Тем временем в близкой к демократам Washington Post вышла статья о контактах Джулиани и Волкера с Ермаком (которая, очевидно, призвана стать доказательством давления Трампа на Зеленского для дискредитации Байдена, как аргумент в деле по "второму импичменту" уже бывшего президента США).

Некий анонимный источник из окружения Зе в беседе с изданием назвал тон и действия Джулиани во время его общения с украинцами якобы "агрессивным и угрожающим".

"В июле 2019 года Ермак попросил Волкера познакомить его с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию (по встрече Зе и Трампа, - прим. ред.). Украинцам требовались дипломатические и финансовые ресурсы США, чтобы поддержать их в продолжающихся битвах с поддерживаемыми Кремлем повстанцами на востоке Украины", - пишет Washington Post.

Игорь Новиков, бывший советник Ермака, в интервью изданию заявил, что у Зе "до тех пор, пока на 100 процентов не были уверены, что Руди был тем самым популярным парнем, и без него ничего бы не случилось, максимально старались избегать контактов с ним".

"Но ближе к концу июня 2019 года мы поняли, что не сможем ничего добиться с Трампом, не поговорив сначала с Руди", - сказал Новиков.

"С этой целью Волкер устроил вводный телефонный разговор 22 июля 2019 года между собой, Ермаком и Джулиани, согласно показаниям Волкера во время процедуры импичмента 2019 года. Новиков, неизвестный Джулиани и Волкеру, сидел рядом с Ермаком и делал записи. Волкер кратко упомянул телефонный звонок в своих показаниях, сказав, что он был коротким и что он не помнит, чтобы Украина обсуждала начало расследования. Новиков, однако, сказал, что звонок длился более 40 минут, в течение которых Джулиани подробно изложил то, что он хотел", - пишет Washington Post.

Как заявил изданию Новиков, список пожеланий Джулиани был таков: Зеленский публично объявит о начале расследования в отношении Burisma и обвинениях в сговоре с украинскими властями с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года. Кроме того, по его словам, Джулиани хотел, чтобы Зеленский "в нужное время" сделал публичное заявление о том, что он поддерживает расследование. По словам Новикова, Джулиани сказал украинцам, что Зеленский должен "остерегаться" окружающих его людей, иначе он может оказаться "в беде".

"Ермак, однако, сказал, что Джулиани не оказывал на него давления в Мадриде и что Burisma упоминалась лишь кратко. Тем временем украинцы узнали из американских новостей, что американская военная помощь на 250 миллионов долларов была приостановлена. Члены команды Зеленского думали дать Джулиани и Трампу то, что они хотели, и готовились к тому, чтобы Зеленский объявил о расследовании во время запланированного интервью CNN. Однако некоторые советники категорически возразили, и объявление было отменено.

"Вы представляете, какой была бы реакция через секунду после этого интервью?", - сказал Александр Данилюк, бывший глава Совета безопасности Зеленского. "Зеленский будет рассматриваться как игрушка, как мягкая игрушка, а не как президент. Никто бы его не уважал", - пишет Washington Post.

Джулиани, пишет издание, не ответил на список вопросов, направленных ему, а также через его адвоката. Волкер, который в качестве специального посланника в Украине также разговаривал с Ермаком, отказался от комментариев.

Телиженко считает интервью помощника Ермака в Washington Post попыткой главы Офиса президента оправдаться по "американской истории".

"Хотя, повторюсь, Ермак гарантировал "сделать все, что надо", - говорит нам Телиженко.