На этой неделе Минздрав планирует заключить контракты с производителями вакцин от коронавируса на их поставку в Украину.

Об этом в ходе брифинга во вторник, 2 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договоры с производителями",- сказал Степанов.

Также министр напомнил, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз. Речь идет о препарате производства китайской компании Sinovac Biotech.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакцинация в Украине начнется с 15 февраля.

"Вакцинацию будут проводить 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4,25 тысяч кабинетов прививок",- сказал он.

Степанов сообщил, что также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины в два раза до 16 млн.

Напомним, в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Также мы писали о том, что по словам главного санврача Виктора Ляшко, Украина получит до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.