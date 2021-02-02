Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание Кабинета министров проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина, в рамках которого регионы будут поделены на зоны ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.

"Согласно нашей стратегии мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали расчеты и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров Украины это постановление... Это результат нашей совместной деятельности по борьбе Covid -19. У нас сегодня в Украине по тем показателям, которые были по уровню заболеваемости, нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была в красной зоне", - заявил Степанов.

Степанов об адаптивном карантине - с 22:50

Напомним, в последний раз власти делили страну на зоны карантина 6 ноября. С 14 ноября в Украине на протяжении двух недель действовал карантин выходного дня.

После его окончания власти ввели ограничения "оранжевой" зоны на всей территории государства, которые действуют и сейчас, после завершения январского локдауна.

О планах Минздрава снова поделить Украину на зоны в рамках адаптивного карантина стало известно 25 января.